Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) заявил о нарушениях при продаже исторических зданий в Москве частным лицам. Расследователи утверждают, что городское имущество по заниженной цене приобрели родственники первого вице-мэра столицы Натальи Сергуниной.
Общая стоимость недвижимости оценивается в 6,5 млрд рублей. Сделки,
Как следует из материалов ФБК, члены семьи первого заммэра связаны с компаниями, которые владеют пятью гостиницами, двумя павильонами на ВДНХ, долей в кинотеатре «Октябрь», а также недвижимостью за рубежом.
Ранее, как писал News.ru, Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у телеведущего Владимира Соловьёва и у пятерых его детей вид на жительство в Италии.