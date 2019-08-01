https://static.news.ru/photo/a14d2778-b45e-11e9-ba73-fa163e074e61_660.jpg Наталья Сергунина Фото: АГН «Москва»

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) заявил о нарушениях при продаже исторических зданий в Москве частным лицам. Расследователи утверждают, что городское имущество по заниженной цене приобрели родственники первого вице-мэра столицы Натальи Сергуниной.

Общая стоимость недвижимости оценивается в 6,5 млрд рублей. Сделки, по данным ФБК , были проведены в период с 2011 по 2018 год, когда Сергунина курировала вопросы имущественно-земельных отношений. Приобретателями, заявляют авторы расследования, стали компании, связанные с мужем сестры чиновницы.

Как следует из материалов ФБК, члены семьи первого заммэра связаны с компаниями, которые владеют пятью гостиницами, двумя павильонами на ВДНХ, долей в кинотеатре «Октябрь», а также недвижимостью за рубежом.

Ранее, как писал News.ru, Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у телеведущего Владимира Соловьёва и у пятерых его детей вид на жительство в Италии.