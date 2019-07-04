https://static.news.ru/photo/db0a4338-9e3d-11e9-a6e7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело против Минобороны страны. В ФАС считают, что ведомство предоставило преференции предприятию «Транслом» во время аукционов по продаже лома чёрных и цветных металлов.

Соответствующий документ подготовила комиссия ФАС, возглавляемая начальником управления контроля строительства и природных ресурсов организации Олегом Корневым, пишет РБК . По словам сотрудников издания, гендиректор «Транслома» Сергей Астахов отказался давать комментарии по этому поводу. Журналисты направили запрос в пресс-службу Минобороны.

Основанием для расследования стали претензии со стороны ломозаготовительных компаний на организацию и проведение открытых торгов по продаже высвобождаемого военного имущества. Представители фирм заявили, что министерство включало в состав укрупнённых лотов в семи аукционах лом чёрных и цветных металлов, находящийся в различных регионах страны. Однако не у всех предприятий имеются возможности для перевозки сырья сразу из нескольких субъектов.

Кроме того, заявители обжаловали укрупнение лотов, приводившее к росту их минимальной стоимости. Подобные действия ведут к уменьшению количества потенциальных участников дискуссий и ограничивают конкуренцию, считают ломозаготовители.

Ранее News.ru сообщал, что ФАС намерена изучить ситуацию с возможным ростом цен на корма и мясную продукцию, сообщил замруководителя организации Андрей Цыганов. При этом он отметил, что не может сказать, есть ли у службы опасения в связи с этой темой.