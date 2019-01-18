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ФАС раскритиковала идею «прятать» алкоголь от молодёжи

Булкин Сергей/News.ru

общество [ версия для печати ]

Продажа алкогольной продукции только в специализированных магазинах спровоцирует рост теневого оборота спиртного и отрицательно скажется на конкуренции, заявила заместитель начальника контрольно-финансового управления ФАС России Наталия Исаева.

«В отдельных субъектах Российской Федерации местными органами власти уже проводились эксперименты по введению такой системы продаж алкоголя и табака. Результат — ухудшение конкурентной среды и увеличение нелегальных продаж», — цитирует чиновницу RNS.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов считает, что алкоголь и табак должны исчезнуть с полок обычных продуктовых магазинов. По его мнению, такая мера значительно снизит интерес несовершеннолетних к этим товарам, их отсутствие в ассортименте не будет провоцировать желание попробовать пиво и сигареты.

Ранее News.ru публиковал мнение российского бойца MMA Александра Шлеменко об идее Андрея Свинцова приучать подростков к «хорошему спиртному» с 16 лет. Спортсмен уверен, что подобные инициативы недопустимы.


#россия #алкоголь #ФАС
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