USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

ФАС призвала «Аэрофлот» раскрыть ценовую политику

aeroflot.ru

общество [ версия для печати ]

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение «Аэрофлоту» о том, что авиакомпания должна повысить прозрачность алгоритмов ценообразования на внутренних рейсах.

«В связи с наличием большого количества обращений граждан по фактам резкого изменения цен на один и тот же рейс, класс обслуживания и дату вылета, группе "Аэрофлот" следует разработать и утвердить ценовую политику», — говорится в сообщении регулятора.

Там отмечается, что соответствующее предупреждение вынесено в связи с мониторингом стоимости авиабилетов эконом-класса на внутрироссийских маршрутах.

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения о компенсации роста цен на топливо для авиакомпаний. Выплата будет носить единовременный характер, говорится в списке поручений главы государства по итогам президиума Госсовета.


#ФАС #АЭРОФЛОТ
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
общество 17:01, 19 декабря 2018
ФАС оштрафовала Burger King в Москве
экономика 19:38, 18 декабря 2018
ФАС оштрафовала операторов «большой тройки»
общество 09:23, 18 декабря 2018
Милонов попросил ФАС проверить магазины на сговор
Лента новостей
спорт 17:46
Павлова пропустит спринт на КМ по биатлону
культура 17:46
Комикс раскрыл тайну отца Дарта Вейдера
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 17:29
Трейлер киноновинки с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
политика 17:25
Россия выслала шведского дипломата
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
Другие новости
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
общество 16:58
Минсельхоз подсчитал стоимость новогоднего набора продуктов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top