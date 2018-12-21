ФАС призвала «Аэрофлот» раскрыть ценовую политику

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение «Аэрофлоту» о том, что авиакомпания должна повысить прозрачность алгоритмов ценообразования на внутренних рейсах.

«В связи с наличием большого количества обращений граждан по фактам резкого изменения цен на один и тот же рейс, класс обслуживания и дату вылета, группе "Аэрофлот" следует разработать и утвердить ценовую политику», — говорится в сообщении регулятора.

Там отмечается, что соответствующее предупреждение вынесено в связи с мониторингом стоимости авиабилетов эконом-класса на внутрироссийских маршрутах.

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения о компенсации роста цен на топливо для авиакомпаний. Выплата будет носить единовременный характер, говорится в списке поручений главы государства по итогам президиума Госсовета.