https://static.news.ru/photo/edfe27e6-9bec-11e9-b970-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба РФ отказалась признать стенды с IQOS в торговых точках рекламой табачной продукции, так как данные устройства могут использоваться в медицинских целях. С мнением ФАС не согласились в Минздраве.

В ведомстве уверены, что электронные сигареты провоцируют резкое увеличение числа курящих в стране, пишет РБК .

Это обыкновенный аэрозольный нагреватель, который потенциально может быть использован для других целей, например медицинских, — говорится в ответе заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова на жалобу со стороны общества потребителей.

Однако сотрудник ведомства согласился с гражданами в том, что IQOS может вызывать у человека ассоциации с табакокурением. Он добавил, что электрическая система используется в качестве «средства доведения до потребителя табачных изделий».

Но при этом в ФАС не считают, что слоган «Система нагревания табака без дыма, без пепла, без горения» и изображение IQOS нарушает закон «О рекламе».

Ранее News.ru сообщал, что ФАС до конца года внесёт проект запрета банкам упоминать в рекламе факт госучастия в уставном капитале финансовой организации. Цель — пресечение недобросовестной конкуренции.