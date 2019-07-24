https://static.news.ru/photo/c0b56e80-ae33-11e9-bbcf-fa163e074e61_1024.jpgФото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
Американская компания Google обязана выплатить 100 тысяч рублей в качестве штрафа за распространение рекламы по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ. Соответствующее решение приняла Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
В поисковой системе словосочетания «дипломная работа заказать» отображались с пометкой «реклама», что является нарушением.
Реклама распространялась в рекламной сети Google Adwords с декабря 2018 года, — цитирует RNS сообщение ведомства.
Как ранее писал News.ru, ФАС оштрафовала Google на 438 млн рублей по разным нарушениям за три года.