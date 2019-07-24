Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Американская компания Google обязана выплатить 100 тысяч рублей в качестве штрафа за распространение рекламы по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ. Соответствующее решение приняла Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В поисковой системе словосочетания «дипломная работа заказать» отображались с пометкой «реклама», что является нарушением.

Реклама распространялась в рекламной сети Google Adwords с декабря 2018 года, — цитирует RNS сообщение ведомства.

Как ранее писал News.ru, ФАС оштрафовала Google на 438 млн рублей по разным нарушениям за три года.

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