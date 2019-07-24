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Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко попросил своих подписчиков в Twitter обозначить, что им нравится в России, а что нужно изменить.

Как сообщает «Царьград», кто-то написал, что нужно ввести «смертную казнь за казнокрадство» с конфискацией имущества, кто-то предложил проложить сеть федеральных дорог по всей России, кто-то хотел бы лишить депутатов и...