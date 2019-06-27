https://static.news.ru/photo/4c31a204-98ad-11e9-a21d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: RICHARD B. LEVINE/www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала американскую компанию Google на 438 млн рублей по разным нарушениям за три года.

Общая сумма штрафов за последние три года — более 438 млн рублей, — сообщает пресс-служба ФАС.

За последние три года в отношении корпорации было возбуждено четыре административных, одно антимонопольное дело и два — о нарушении закона «О рекламе».

В конце прошлого года РКН уже штрафовал Google на полмиллиона рублей за нарушение закона, который обязывает поисковики проводить фильтрацию выдачи от сайтов, находящихся в реестре запрещённой информации.

Как ранее писал News.ru, Роскомнадзор готов завести новое административное дело в отношении Google. Причина — несоблюдение законодательства о фильтрации трафика.