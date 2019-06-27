Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала американскую компанию Google на 438 млн рублей по разным нарушениям за три года.
Общая сумма штрафов за последние три года — более 438 млн рублей, — сообщает пресс-служба ФАС.
За последние три года в отношении корпорации было возбуждено четыре административных, одно антимонопольное дело и два — о нарушении закона «О рекламе».
В конце прошлого года РКН уже штрафовал Google на полмиллиона рублей за нарушение закона, который обязывает поисковики проводить фильтрацию выдачи от сайтов, находящихся в реестре запрещённой информации.
Как ранее писал News.ru, Роскомнадзор готов завести новое административное дело в отношении Google. Причина — несоблюдение законодательства о фильтрации трафика.