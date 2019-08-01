https://static.news.ru/photo/5a175a5a-b462-11e9-a92e-fa163e074e61_660.jpg Фото: shaurmanezagorami/vk.com

Федеральная антимонопольная служба Пермского края провела проверку рекламы кафе «Шаурма не за горами», которая возмутила секретаря местной епархии РПЦ Андрея Литовку. Представители ведомства не нашли в картинке признаков нарушения закона о рекламе.

Кроме того, изображение размещено в официальной группе заведения в соцсети, а значит, на него не распространяется действие этой нормы, передаёт « Интерфакс » со ссылкой на представителя ФАС.

Ранее News.ru писал, что Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) отозвала заявление в полицию после публичных извинений перед верующими от владелицы кафе с «божественной шаурмой» Вероники Бурдиной. Реклама была убрана из кафе, а также из всех соцсетей. Такое решение приняла владелица заведения Вероника Бурдина из-за реакции РПЦ.