https://static.news.ru/photo/a2cad35c-b51c-11e9-9af8-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Голомолзин Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Антимонопольные органы Белоруссии и России в течение второго полугодия 2019 года могут достичь соглашения по отмене международного роуминга. С этой целью они готовы использовать имеющиеся механизмы воздействия на операторов связи в том случае, если последние будут тормозить этот процесс.

По словам заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина, снижение ставок во взаиморасчётах должно произойти одновременно. Соответственно, снизится уровень тарифов в розничном сегменте.

Если этого не происходит, то, соответственно, антимонопольные органы имеют компетенцию, способы и правовые основания для того, чтобы помочь, содействовать деликатно операторам связи принять соответствующее решение, — заявил Голомолзин.

По его словам, для достижения договорённости между странами существует хорошая база в виде соглашения по плану мер по отмене роуминга, работа над которым велась в конце 2018 года. Он отметил, что с законодательной точки зрения этот вопрос уже в значительной степени решён белорусскими коллегами и сейчас обсуждается в РФ.

В свою очередь, замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов напомнил, что ведомство настаивает на полной отмене оплаты входящих звонков с Белоруссией. Министр связи и информации Белоруссии Константин Шульган заявил, что у сторон есть реальный шанс прийти к единому решению, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что вопрос с отменой роуминга между Россией и Белоруссией должен быть решён до 15 сентября. Об этом на форуме регионов двух стран заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.