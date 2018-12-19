Глава ФАН назвал санкции США «охотой на ведьм»

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Здание Конгресса США

Власти Соединённых Штатов вводят санкции против тех, кто им не нравится, заявил руководитель проекта «Федеральное агентство новостей», попавшего под ограничительные меры, Евгений Зубарёв. При этом он отметил, что издание продолжит свою работу в привычном режиме.

«Как обычно, они решают так свои внутриполитические проблемы, пугают обывателя мнимой российской угрозой. Это длится уже не первый год. "Федеральное агентство новостей" и наши партнёры неоднократно заявляли, что не имеют отношения к какому-либо вмешательству в выборах в Соединённых Штатах. Видимо, наша работа как СМИ, подчёркиваю, как СМИ и никак иначе, их пугает», — цитирует журналиста РБК.

Зубарёв добавил, что Штаты «занимаются охотой на ведьм».

«Вот есть мем "это потому, что мы чёрные", а вот тут — "это потому, что мы русские". Не вижу других причин и оснований», — подчеркнул он.

Под действие ограничений также попали «Экономика сегодня», «Невские новости» и ресурс usareally.com, писал News.ru. Кроме того, санкции введены против 19 физических и четырёх юридических лиц. В частности, в списке числятся имена Анатолия Чепиги, известного как Руслан Боширов, и Александра Мишкина, известного как Александр Петров. Их обвиняют в отравлении Скрипалей в Солсбери.