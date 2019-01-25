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Фадеев требует от Чубайса извиниться перед Захаровой

Музыкальный продюсер Максим Фадеев Anatoly Lomohov/Global Look Press

Музыкальный продюсер Максим Фадеев

общество [ версия для печати ]

Музыкальный продюсер Максим Фадеев призвал главу «Роснано» извиниться перед официальным представителем МИД России. Между Анатолием Чубайсом и Марией Захаровой возникла полемика о бедности россиян.

Фадеев разместил видеообращение в Instagram и назвал Чубайса «светящимся рыжеволосым мужчиной», который «всё время рассказывает сказки».

«Так вот он, оказывается, теперь ещё и оскорбляет женщин. Господин Чубайс, извинись. Ты же мужик или нет?» — заметил Фадеев.

Спор между Чубайсом и Захаровой возник после того, как глава «Роснано» назвал Россию бедной страной.

Захарова напомнила ему, что именно он десятилетиями был в правительстве, работал топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности.

Чубайс в ответ перечислил достижения правительства начала 1990-х и отметил, что Захарова начинала карьеру в момент подъёма российской экономики.

Она сказала, что работать в МИДе начала осенью 1998 года и все описанные Чубайсом «экономические достижения» вспоминает с дрожью.

Однако глава Роснано не успокоился, назвав Захарову «лучшей по подтасовкам» и добавив, что «заранее сдаётся».

Захарова приняла «капитуляцию» Чубайса и ответила на его упреки о якобы подтасовке дат.

Чубайс отреагировал, сообщив, что Захаровой следует поменяться должностью с ведущей телепроекта «Дом-2» Ольгой Бузовой.

После этого Захарова удивилась, что Чубайс смотрит «Дом-2», писал News.ru.


#Захарова #Чубайс #Фадеев
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