Фадеев требует от Чубайса извиниться перед Захаровой

Музыкальный продюсер Максим Фадеев призвал главу «Роснано» извиниться перед официальным представителем МИД России. Между Анатолием Чубайсом и Марией Захаровой возникла полемика о бедности россиян.
Фадеев разместил видеообращение в Instagram и назвал Чубайса «светящимся рыжеволосым мужчиной», который «всё время рассказывает сказки».
«Так вот он, оказывается, теперь ещё и оскорбляет женщин. Господин Чубайс, извинись. Ты же мужик или нет?» — заметил Фадеев.
Спор между Чубайсом и Захаровой возник после того, как глава «Роснано» назвал Россию бедной страной.
Захарова напомнила ему, что именно он десятилетиями был в правительстве, работал топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности.
Чубайс в ответ перечислил достижения правительства начала 1990-х и отметил, что Захарова начинала карьеру в момент подъёма российской экономики.
Она сказала, что работать в МИДе начала осенью 1998 года и все описанные Чубайсом «экономические достижения» вспоминает с дрожью.
Однако глава Роснано не успокоился, назвав Захарову «лучшей по подтасовкам» и добавив, что «заранее сдаётся».
Захарова приняла «капитуляцию» Чубайса и ответила на его упреки о якобы подтасовке дат.
Чубайс отреагировал, сообщив, что Захаровой следует поменяться должностью с ведущей телепроекта «Дом-2» Ольгой Бузовой.
После этого Захарова удивилась, что Чубайс смотрит «Дом-2», писал News.ru.