USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,294 $   Brent59.88 $ Bitcoin3,677.41 $
МОСКВА0°C18:23
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Facebook инвестирует в новостную журналистку

Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Facebook в течение ближайших трёх лет инвестирует $300 млн в развитие новостной журналистики. Эти средства также пойдут на борьбу с ложной информацией и новостями низкого качества в социальной сети, рассказала один из вице-президентов компании Кэмпбелл Браун.

По её словам, соцсеть будет участвовать в проектах, нацеленных на то, чтобы помогать журналистам и новостным организациям развивать свои возможности, а также строить устойчивые модели бизнеса.

«Мы не хотим, чтобы издатели зависели от нас, мы хотим поддержать их», — подчеркнула топ-менеджер.

Ранее News.ru писал, что 2018 год у Facebook явно не задался. Новости о социальной сети появлялись с пугающей частотой, причём большинство из них носили явно негативный характер. Если собрать и проанализировать все инфоповоды, может сложиться впечатление, что всё это — спланированная кампания, целиком и полностью направленная на подрыв репутации компании.


#FACEBOOK #журналисты
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
в мире 10:40, 9 января 2019
Вьетнам хочет наказать Facebook из-за критики власти
в мире 19:23, 2 января 2019
Цукерберг продал акции Facebook для лечения эпилепсии
технологии 11:23, 27 декабря 2018
Facebook лишилась доверия пользователей
Лента новостей
спорт 18:20
«Ак Барс» пробился в плей-офф КХЛ
политика 18:08
Путин назвал Зимбабве важным партнёром РФ
происшествия 18:07
Взрыв газа в Шахтах погубил целую семью
спорт 18:05
Лидер сборной России пропустит спринт на КМ по биатлону
общество 18:04
«Победа» может прекратить международные рейсы из Пулково
Другие новости
общество 18:04
«Победа» может прекратить международные рейсы из Пулково
общество 17:54
Суд продлил арест Пирумову на три месяца
общество 17:53
Захарченко продолжает хранить тайну своих миллиардов
общество 17:34
Владимирский губернатор решил сдавать резиденцию в аренду
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top