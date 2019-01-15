Facebook инвестирует в новостную журналистку

https://news.ru/storage/news/9566dfdb3067eed0613c6f87c88c2ef8/ec77ccbf-3bdc-4aa0-a718-c90b9387e17e_850.jpg Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Facebook в течение ближайших трёх лет инвестирует $300 млн в развитие новостной журналистики. Эти средства также пойдут на борьбу с ложной информацией и новостями низкого качества в социальной сети, рассказала один из вице-президентов компании Кэмпбелл Браун.

По её словам, соцсеть будет участвовать в проектах, нацеленных на то, чтобы помогать журналистам и новостным организациям развивать свои возможности, а также строить устойчивые модели бизнеса.

«Мы не хотим, чтобы издатели зависели от нас, мы хотим поддержать их», — подчеркнула топ-менеджер.

Ранее News.ru писал, что 2018 год у Facebook явно не задался. Новости о социальной сети появлялись с пугающей частотой, причём большинство из них носили явно негативный характер. Если собрать и проанализировать все инфоповоды, может сложиться впечатление, что всё это — спланированная кампания, целиком и полностью направленная на подрыв репутации компании.