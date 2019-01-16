Европа рекомендовала Москве обеспечить права нацменьшинств

https://news.ru/storage/news/cc77d0faf0afa30a1c3f946369736613/8e00fc2d-70fb-4f90-a4a9-aac2bef77942_850.jpg Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Совет Европы рекомендовал российским властям принять решительные меры для обеспечения равенства национальных меньшинств, в частности, предложено научить силовиков и казаков соблюдать права кавказцев и рабочих-мигрантов. Об этом говорится в докладе консультативного комитета рамочной конвенции о защите нацменьшинств в России.

Часть рекомендаций Совета Европы касается отношений национальных меньшинств с российскими силовиками. Эксперты считают необходимым выявлять, расследовать, преследовать в судебном порядке все преступления, совершаемые на этнической и расовой почве, в том числе в отношении рабочих-мигрантов и выходцев с Северного Кавказа, пишет РБК.

«Правоохранительные войска, а также используемые в этой роли казаки, должны быть обучены стандартам в области прав человека и меньшинств и их применению в отношении лиц, принадлежащих к меньшинствам», — подчёркивается в документе.

Соответствующую рекомендацию эксперты Совета Европы сформулировали после общения с россиянами в 2017 году. По словам собеседников комитета, действия казаков часто носят открытый дискриминационный характер, а сами они не контролируются так же строго, как обычные силы правопорядка.

Всего в докладе сформулировано 11 рекомендаций для исправления ситуации в России. В число подлежащих неотложной реализации вошли такие, как обеспечение равенства национальных меньшинств и создание условий для сохранения культуры коренных народов. Кроме этого, эксперты призывают внести коррективы в российское законодательство и практику взаимоотношений с неправительственными организациями, чтобы свободой на ассоциации и объединения могли пользоваться все представители меньшинств. Совет Европы рекомендовал Москве разработать стратегию и законодательство, обеспечивающие преподавание языков коренных народов с детского сада и до высшего образования, в том числе путём развития двуязычных и многоязычных методик.

Эксперты советуют провести в 2020 году всероссийскую перепись населения таким образом, чтобы гарантировать свободную и добровольную самоидентификацию народов России, призвав создать в анкетах возможность для объявления более одной этнической принадлежности.

В целом для российского общества, как говорится в докладе, характерно признание этнического разнообразия. Различные этнические группы, языки и конфессии воспринимаются как преимущество, а многообразие идентичностей ― как естественный факт. При этом «официальная политика в отношении меньшинств подчёркивает, как представляется, значение русской этнической принадлежности и русского языка как основы всеобщей национальной идентичности», а «официальная риторика и проправительственные СМИ склонны изображать многокультурные общества как потерпевшие крах».

В частности, авторы документа обращают внимание на то, что в России значительно уменьшились объёмы преподавания языков коренных народов и образование на этих языках, в том числе из-за ликвидации школ в сельской местности.

На урезание прав национальных меньшинств в России, как считают эксперты, повлиял закон об «иностранных агентах». По состоянию на 1 февраля 2018 года в категории «иностранный агент» зарегистрирована 81 организация, в том числе выступающие за права народов России. В их числе: Международный фонд развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Батани», Центр поддержки коренных малочисленных народов Севера, культурно-просветительское общество «Полония» в Волгограде, общество культуры русских немцев «Eintracht — Согласие» в Калининграде, еврейский общинный культурный центр «Хесед-Тешува» в Рязани, филиалы правозащитного центра «Мемориал», а также комитет «Гражданское содействие» в Москве.

Как писал News.ru, в 2018 году 30-летнюю жительницу Хакасии Лидию Баинову обвинили в экстремизме из-за поста во «ВКонтакте» и поставили на учёт в Росфинмониторинге. Женщина не может пользоваться банковской картой и любым иным счётом. Причиной стало сообщение об ущемлении прав хакасского народа в республике. После компании в защиту Баиновой силовики свернули её преследования и закрыли дело.