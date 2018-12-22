Евкуров назвал главное событие года для Ингушетии

https://news.ru/storage/news/327fb6b5bf0c5a5fba0054c7ba6d78be/25536e34-a4c1-46c6-979a-cc3aa139f235_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Соглашение об установлении границы с Чеченской Республикой является главным событием уходящего года для Ингушетии, заявил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

По словам политика, для Магаса подписание договора означает решение многолетней проблемы по поводу рубежей между соседними субъектами. Герой России заявил, что организаторы митингов против принятия документа использовали острую тему в собственных интересах.

«Мы исправили свою ошибку <…> наша спина прикрыта братским народом. Мы будем создавать условия для орстхоевцев, мелхистинцев, ингушей, чеченцев», — цитирует чиновника ТАСС.

Ранее News.ru сообщал о разминировании территорий Чечни и Ингушетии. Инженеры Южного военного округа проверили около двух тысяч гектаров, обнаружили и уничтожили свыше 5,5 тысячи взрывоопасных предметов.