Евгений Малкин почтил память погибших в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/b15d265e21ca42c71a461d81b3f45d4f/3b66bb63-081a-4ed1-bc23-a3eb16e923be_850.jpg Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Известный российский хоккеист Евгений Малкин почтил память погибших при взрыве в Магнитогорске. Игрок «Питтсбург Пингвинз» разместил в социальной сети изображение траурной свечи.

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли — уроженец Челябинской области, в частности, самого города металлургов. Скорбное послание землякам спортсмен опубликовал в сториз своего Instagram.

Основная версия трагедии — взрыв бытового газа на втором этаже здания. По предварительным данным, погибли четыре человека, свыше десяти получили ранения.

В день ЧП в Магнитогорск прилетел президент России Владимир Путин. Глава государства может лично встретиться с пострадавшими в результате чрезвычайного происшествия на проспекте Карла Маркса.

Ранее News.ru сообщил о возможных новых обрушениях конструкций жилого дома. Инцидент произошёл в седьмом подъезде, однако в зоне риска также находятся шестой и восьмой.