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Евгений Малкин почтил память погибших в Магнитогорске

Alexander Kulebyakin/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Известный российский хоккеист Евгений Малкин почтил память погибших при взрыве в Магнитогорске. Игрок «Питтсбург Пингвинз» разместил в социальной сети изображение траурной свечи.

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли — уроженец Челябинской области, в частности, самого города металлургов. Скорбное послание землякам спортсмен опубликовал в сториз своего Instagram.

Основная версия трагедии — взрыв бытового газа на втором этаже здания. По предварительным данным, погибли четыре человека, свыше десяти получили ранения.

В день ЧП в Магнитогорск прилетел президент России Владимир Путин. Глава государства может лично встретиться с пострадавшими в результате чрезвычайного происшествия на проспекте Карла Маркса.

Ранее News.ru сообщил о возможных новых обрушениях конструкций жилого дома. Инцидент произошёл в седьмом подъезде, однако в зоне риска также находятся шестой и восьмой.


#магнитогорск #челябинскаяобласть #ЕвгенийМалкин
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