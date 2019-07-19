Дождливый июль является нормой для Москвы. В столичном регионе этот месяц традиционно считается самым обильным на осадки, отмечают метеорологи.
В среднем за месяц выпадает 85–95 мм, в этом году «мокрый план» пока не выполнен.
Нынешний июль отличился тем, что дожди идут почти каждый день, хотя норма по осадкам на 19 июля выполнена лишь на 50–70%, сообщают «
Самым сырым за последние годы был июль 2018 года, когда количество осадков в столице превысило 180 мм. Наиболее сухим признан экватор лета 2014 года, тогда было зафиксировано лишь около 5 мм.
По прогнозам синоптиков, в нынешнем июле период сырой погоды продлится до начала следующей недели. Однако, как следует из анализа ситуации экспертами
При этом дневная температура воздуха будет держаться в среднем на уровне +22...+23 градуса, а ночи будут прохладными — примерно +14...+15.
Ранее психиатр-криминалист, доктор медицинских наук и профессор психиатрии Михаил Виноградов рассказал News.ru, у какого количества людей возникают психологические проблемы из-за продолжительной ненастной погоды.