Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Дождливый июль является нормой для Москвы. В столичном регионе этот месяц традиционно считается самым обильным на осадки, отмечают метеорологи.

В среднем за месяц выпадает 85–95 мм, в этом году «мокрый план» пока не выполнен.

Нынешний июль отличился тем, что дожди идут почти каждый день, хотя норма по осадкам на 19 июля выполнена лишь на 50–70%, сообщают «Метеоновости».

Самым сырым за последние годы был июль 2018 года, когда количество осадков в столице превысило 180 мм. Наиболее сухим признан экватор лета 2014 года, тогда было зафиксировано лишь около 5 мм.

По прогнозам синоптиков, в нынешнем июле период сырой погоды продлится до начала следующей недели. Однако, как следует из анализа ситуации экспертами Гидрометцентра, небольшие кратковременные дожди вероятны до конца месяца.

При этом дневная температура воздуха будет держаться в среднем на уровне +22...+23 градуса, а ночи будут прохладными — примерно +14...+15.

Ранее психиатр-криминалист, доктор медицинских наук и профессор психиатрии Михаил Виноградов рассказал News.ru, у какого количества людей возникают психологические проблемы из-за продолжительной ненастной погоды.

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