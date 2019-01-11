«Это будет круто»: Собянин объявил о тотальной слежке

https://news.ru/storage/news/959cbb5fe1ffa071f8f966d18435b13a/59564dff-c89a-4062-83aa-bc2896f9f058_850.jpg АГН "Москва"

Презентация системы видеонаблюдения

Камеры, способные идентифицировать лица людей в толпе, вскоре заработают на улицах Москвы. Их основная задача — обеспечивать безопасность горожан. Система уже показала свою эффективность в столичной подземке.

Видеонаблюдение установлено в подъездах, во дворах и в других общественных местах. Всего работает порядка 167 тысяч камер. Вскоре их подключат к системе распознавания лиц.

«И это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться. Нет ничего идеального, но во многом благодаря современной системе видеонаблюдения Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов в мире», — написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее News.ru писал, что в Москве запустили искусственную нейронную сеть для распознавания автомобилей с камер фотовидеофиксации ГИБДД. Она позволит исключить ошибочные штрафы и поможет выявить мошенников, подменивающих номера машин.