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Эстонки впервые провели марш за равные с мужчинами права

Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Впервые в истории Эстонии прошла акция «Женский марш» за гендерное равноправие. Через исторический центр Таллина 19 января прошли около полутысячи женщин и поддерживающих их борьбу против дискриминации мужчин.

Представительницы прекрасного пола заявили о своём требовании равной с мужчинами зарплаты и идентичных возможностей для карьерного роста, сообщает Delfi.

По просьбе организаторов марша женщины пришли на акцию в розовых, лиловых и красных шапках, шарфах и варежках.

По данным департамента статистики Эстонии, женщины страны получают на 20% меньшую заработную плату, чем мужчины. Такой разрыв в оплате труда считается самым большим в странах Евросоюза.

Ранее News.ru сообщал, что международная рекрутинговая компания Hays провела исследование на тему неравенства на основе гендерных признаков. Согласно ему, мужчины лишь в 24% случаев убеждены, что у женщин есть равные с ними возможности; женщины более оптимистичны — на вопрос о равных возможностях для карьерного роста 40% из них ответили утвердительно.


#акция #эстония #женщины
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