Эстонки впервые провели марш за равные с мужчинами права

Впервые в истории Эстонии прошла акция «Женский марш» за гендерное равноправие. Через исторический центр Таллина 19 января прошли около полутысячи женщин и поддерживающих их борьбу против дискриминации мужчин.
Представительницы прекрасного пола заявили о своём требовании равной с мужчинами зарплаты и идентичных возможностей для карьерного роста, сообщает Delfi.
По просьбе организаторов марша женщины пришли на акцию в розовых, лиловых и красных шапках, шарфах и варежках.
По данным департамента статистики Эстонии, женщины страны получают на 20% меньшую заработную плату, чем мужчины. Такой разрыв в оплате труда считается самым большим в странах Евросоюза.
Ранее News.ru сообщал, что международная рекрутинговая компания Hays провела исследование на тему неравенства на основе гендерных признаков. Согласно ему, мужчины лишь в 24% случаев убеждены, что у женщин есть равные с ними возможности; женщины более оптимистичны — на вопрос о равных возможностях для карьерного роста 40% из них ответили утвердительно.