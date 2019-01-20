Эстонки впервые провели марш за равные с мужчинами права

https://news.ru/storage/news/024371149e1d118d63cfa3542b41cae9/87380175-f498-4b55-a536-15721d7963ff_850.jpg Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Впервые в истории Эстонии прошла акция «Женский марш» за гендерное равноправие. Через исторический центр Таллина 19 января прошли около полутысячи женщин и поддерживающих их борьбу против дискриминации мужчин.

Представительницы прекрасного пола заявили о своём требовании равной с мужчинами зарплаты и идентичных возможностей для карьерного роста, сообщает Delfi.

По просьбе организаторов марша женщины пришли на акцию в розовых, лиловых и красных шапках, шарфах и варежках.

По данным департамента статистики Эстонии, женщины страны получают на 20% меньшую заработную плату, чем мужчины. Такой разрыв в оплате труда считается самым большим в странах Евросоюза.

Ранее News.ru сообщал, что международная рекрутинговая компания Hays провела исследование на тему неравенства на основе гендерных признаков. Согласно ему, мужчины лишь в 24% случаев убеждены, что у женщин есть равные с ними возможности; женщины более оптимистичны — на вопрос о равных возможностях для карьерного роста 40% из них ответили утвердительно.