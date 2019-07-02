https://static.news.ru/photo/56e55d62-9cc2-11e9-9d9b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по девяти жалобам россиян на задержания на акциях протеста. Во всех случаях, как подчёркивается в документе, российские власти нарушили право граждан на свободу собраний. За это потерпевшим назначена компенсация на общую сумму €75 тысяч.

Россияне пожаловались в ЕСПЧ на необоснованные задержания во время публичных мероприятий в Москве, Нижнем Новгороде, Калининграде и Светлогорске, состоявшихся в 2006, 2007 и 2010 годах, пишет « Медиазона ».

Одним из заявителей стал правозащитник Лев Пономарёв, а также оппозиционеры Михаил Шнейдер и Михаил Кригер.

По мнению Страсбургского суда, во всех девяти случаях силовики нарушили норму Европейской конвенции о защите прав человека, касающуюся свободы собраний и объединений.

В четырёх эпизодах, по мнению ЕСПЧ, была нарушена норма, гарантирующая право на эффективное средство защиты, а в одном случае суд усмотрел посягательство на свободу и личную неприкосновенность.

Кригер, Пономарёв и Шнейдер подавали в ЕСПЧ две жалобы, по обеим им присудили компенсацию по €7,5 тысячи. Первое обращение в суд было связано с задержаниями в 2006 году на пикете у здания ФСБ на Лубянке, второе — с действиями силовиков на акции памяти жертв Беслана.

Как писал News.ru, в феврале ЕСПЧ присудил в качестве компенсации морального вреда по €9800 фотографу Александре Астаховой, журналистке Елизавете Фохт, а также активистке Татьяне Макаровой. В декабре 2012 года их незаконно задержали у стен Госдумы во время одиночных пикетов против законопроекта о запрете на иностранное усыновление, получившего известность как «закон подлецов».