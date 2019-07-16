Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил в общей сложности €42,5 тысячи трём россиянам, которым власти отказали в регистрации ЛГБТ-НКО. Об этом сообщил активист Николай Алексеев.
Дело касалось отказов в регистрации трех организаций. Это «Радужный дом» в Тюмени, Pride House во время Олимпиады в Сочи и движения «За брачное равноправие». Сегодня они признали отказы неправомерными и дискриминационными, — цитирует Алексеева «МБХ Медиа».
Выплаты получат Александр Жданов (€10 тысяч), Кирилл Непомнящий (€13 тысяч) и Александр Наумчик (€13 тысяч). Кроме этого, им положено €6,5 тысячи на компенсацию судебных издержек.
Как установил суд в Страсбурге, российские власти допустили дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, а также нарушили право на свободу объединения.