https://static.news.ru/photo/75100582-a7ce-11e9-860e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил в общей сложности €42,5 тысячи трём россиянам, которым власти отказали в регистрации ЛГБТ-НКО. Об этом сообщил активист Николай Алексеев.

Дело касалось отказов в регистрации трех организаций. Это «Радужный дом» в Тюмени, Pride House во время Олимпиады в Сочи и движения «За брачное равноправие». Сегодня они признали отказы неправомерными и дискриминационными, — цитирует Алексеева « МБХ Медиа ».

Выплаты получат Александр Жданов (€10 тысяч), Кирилл Непомнящий (€13 тысяч) и Александр Наумчик (€13 тысяч). Кроме этого, им положено €6,5 тысячи на компенсацию судебных издержек.

Как установил суд в Страсбурге, российские власти допустили дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, а также нарушили право на свободу объединения.

Как писал News.ru, ранее ЕСПЧ присудил €25 тысяч россиянке Валерии Володиной из Ульяновска, которая была вынуждена выехать за границу из-за преследований бывшего сожителя, оставленных полицией без внимания.