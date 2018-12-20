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ЕСПЧ присудил компенсацию избитому полицейскими инвалиду

Paul Lloyd/flickr.com

общество [ версия для печати ]

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил денежную компенсацию жителю города Кстово Нижегородской области Александру Рахманову, избитому сотрудниками правоохранительных органов. Однако мужчина-инвалид не дожил до этого дня. Выплату теперь должны будут получить его родственники.

Как следует из постановления ЕСПЧ, Российская Федерация должна заплатить семье Рахманова €20 тыс.

Как сообщили в правозащитной организации «Комитет против пыток», в мае 2009 года полицейские пришли с обыском в квартиру Рахманова, а когда тот поинтересовался причиной, один из них ударил мужчину в лицо. После того как Рахманов упал, остальные стали бить его ботинками в грудь и живот.

Врачи диагностировали у мужчины множественные ушибы, он находился на лечении несколько недель. Пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы, однако в ходе проверок было вынесено три постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Более того, по заявлению стражей правопорядка супругу Рахманова приговорили к штрафу в 150 тыс. рублей за то, что она якобы, оказывая сопротивление полицейским, укусила одного из них.

Однако правозащитники в интересах Рахманова направили иск о компенсации морального вреда, и в июле 2015 года Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода взыскал по нему 10 тыс. рублей. Была также подана жалоба в ЕСПЧ.

Международный суд вынес решение, согласно которому Российская Федерация признала вину в нарушении права Александра Рахманова на свободу от пыток и на эффективное средство правовой защиты. С родственниками покойного заключено мировое соглашение, в соответствии с которым и будет произведена выплата.

Александр Рахманов скончался в 2016 году, его супруга – годом ранее, уточнили в организации.

Ранее, как сообщал News.ru, ЕСПЧ удовлетворил жалобу оппозиционера Алексея Навального в связи с его задержаниями в ходе митингов в Москве с марта 2012 по февраль 2014 года. Все они были признаны политически мотивированными.


#суды #полиция #ЕСПЧ #нападения
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