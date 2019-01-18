ЕСПЧ принял жалобу экс-министра экономики Дагестана

https://news.ru/storage/news/4b8d84e694c9c733b81986a013fa1bbb/9bdf56aa-eb7d-4cfe-a83a-57d2ea8c08c5_850.jpg flnka.ru эксклюзивы

Раюдин Юсуфов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу экс-министра экономики республики Дагестан Раюдина Юсуфова. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом News.ru рассказал его адвокат Дагир Хасавов.

«Европейский суд приступил к изучению отправленной мной жалобы и материалов дела», — сказал адвокат.

В данный момент, предварительно следствие по делу закончено, Юсуфов и другие фигуранты знакомятся с материалами дела.

В феврале сотрудники ФСБ пришли с обысками к фигурантам. 15 марта глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что порядка 100 чиновников в различных сферах были уличены в нарушениях разного характера, при этом перед властями, по его словам, не стоит цель всех посадить.