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ЕСПЧ принял иски экипажа «Норда» против Украины

Судно «Норд» Государственная пограничная служба Украины

Судно «Норд»

общество [ версия для печати ]

Европейский суд по правам человека успешно зарегистрировал все жалобы, поданные против Украины экипажем российского судна «Норд» и капитаном Владимиром Горбенко. 

Официальное подтверждение уже получено, заявил адвокат Максим Могильницкий на своей странице в Facebook.

Заявления в ЕСПЧ были отправлены защитниками моряков ещё в октябре 2018 года. В них изложены нарушения Конвенции, допущенные Украиной как в ходе противоправного задержания рыбаков в Азовском море, так и в ходе их незаконного удержания на территории порта.

Речь идёт о нарушении права на свободу и личную неприкосновенность, а также на свободу передвижения. Кроме того, обращено внимание на нарушение запрета на применение пыток и о лишении права на эффективное средство правовой защиты, написал Могильницкий. 

Как сообщал News.ru, Киевский суд перенёс дату рассмотрения дела задержанного капитана российского рыболовного судна «Норд» Владимира Горбенко. Причиной такого решения стал сбой в работе системы «Аккорд» для видео- и аудиофиксации, которая работает в тестовом режиме. Заседание состоится 1 февраля 2019 года. 


#украина #россия #ЕСПЧ #норд #арестморяков #владимиргорбенко
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