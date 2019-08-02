https://static.news.ru/photo/7ff30dce-b529-11e9-8896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эскалатор от южного входа станции метро «Воробьёвы горы» наверх будет восстановлен и начнёт работу в 2020–2021 годах. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Длина эскалаторной галереи составляет 90 м. Она не используется с середины 1980-х годов. Её реконструкция позволит выйти с набережной и от метро на улицу Косыгина и к Дворцу пионеров, где будут оборудованы смотровые площадки и зоны отдыха.

По словам градоначальника, с запуском эскалатора в работу транспортная инфраструктура Воробьёвых гор улучшится.

Собянин также отметил, что вместо старых горнолыжных трамплинов будут построены новые, соответствующие международным требованиям. Кроме того, запланировано строительство трёх горнолыжных трасс протяжённостью от 130 до 170 м, спортивной школы и ещё ряда объектов, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что власти столицы планируют развивать систему канатных дорог для связи станций метро и крупных городских объектов. Чиновники считают данный вид транспорта перспективным.