https://static.news.ru/photo/1cac871c-a2fb-11e9-aa42-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пятерых сотрудников внутренних дел по ЗАО отстранили от работы. Об этом говорится в ответе начальника штаба московского управления МВД Сергея Попова на обращение «в интересах Ивана Голунова».

Имена и должности сотрудников не называются.

По решению начальника Главного управления МВД по Москве проводится комиссионная служебная проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям должностных лиц, — сказано в документе.

13 июня Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков по Москве и начальника УВД по ЗАО Москвы. Увольнение последовало после нашумевшего дела журналиста Ивана Голунова.

Спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве, куда пришёл для встречи с источником. Сотрудники полиции заявили, что у журналиста с собой в рюкзаке был обнаружен свёрток с мефедроном, а позже при обыске дома — целая лаборатория по изготовлению наркотиков. Голунова обвиняли по пункту «г» ч. 4 статьи 228.1 «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Сам Иван все обвинения отрицал. Кроме того, журналист заявил, что во время допроса в отделении полиции его избили, долгое время не пускали адвоката, обыскали личные вещи также без присутствия защиты. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест, затем 11 июня после непрекращающихся акций в поддержку журналиста уголовное дело в отношении него прекратили.

Ранее News.ru писал, что доверие к силовикам упало после дела Голунова.