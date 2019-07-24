https://static.news.ru/photo/2a733844-adc0-11e9-9b16-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Мальдивская республика с 25 июля отменяет визы для российских туристов. Теперь для поездки гражданам РФ достаточно иметь при себе заграничный паспорт.

Уточняется, что в силу вступает соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований. При этом пребывание россиян на территории этого государства посреди Индийского океана не может превышать 90 дней. Ранее без получения визы на Мальдивах можно было находиться лишь до 30 дней.

Как отмечает «Российская газета» , несмотря на популярность этого туристического направления рост числа поездок россиян в эту страну сдерживается высокой стоимостью авиабилетов и отдыха.

Ранее News.ru писал о том, что экзотические путешествия всё чаще вызывают интерес у российских туристов. Это происходит несмотря то, что по большинству направлений чек на перелёты постоянно растёт. В два раза вырос интерес россиян к поездкам в Перу, Колумбию, на Мальдивы и Сейшелы.