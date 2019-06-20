https://static.news.ru/photo/3d4919f4-9338-11e9-a96b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Новый участок Сокольнической линии метро открылся в Москве. На нём расположены четыре станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

В церемонии открытия принял участие мэр столицы Сергей Собянин. Он вручил благодарности строителям, участвовавшим в закладке нового участка. Общая протяжённость этого отрезка составляет 12 километров. Большая его часть располагается над землёй и проходит в створе автомагистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, сообщает « Москва 24 ».

Ожидается, что открытие новых станций улучшит транспортную доступность нескольких районов ТиНАО. Жители смогут экономить на поездках до часа в день.

Ранее, как писал News.ru, в Москве началось строительство станции метро «Университет Дружбы народов» (Коммунарская линия), которая будет находиться рядом с одноимённым университетом. Входы и выходы будут располагаться на пересечении улиц Академика Опарина и Миклухо-Маклая.