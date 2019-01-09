Эрмитаж объяснил отказ Путина посетить музей

Президент Российской Федерации Владимир Путин отказался от посещения Эрмитажа после того, как узнал, что в музее выходной. Российский лидер отменил свой визит, чтобы не нарушать общепринятые правила, сообщили в пресс-службе Эрмитажа.
Руководство музейного комплекса совместно с ФСО за 20 минут организовали маршрут и встречу президента, а также персональное сопровождение сотрудником научного отдела, несмотря на то, что традиционно по понедельникам музей закрыт для посетителей.
«Узнав, что это выходной день в Эрмитаже, Владимир Путин отменил свой визит, чтобы не нарушать общепринятые правила», — cообщается на сайте Государственного Эрмитажа.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что хотел сходить в Рождество в Эрмитаж, но музей оказался закрыт. В Санкт-Петербурге он работал 6 и 7 января, писал News.ru.