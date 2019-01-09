Эрмитаж объяснил отказ Путина посетить музей

https://news.ru/storage/news/203b6088de09f2b94988fdb9d6ac64a9/e5b3cdc9-5edb-4d3a-8645-8a6cfa480ae1_850.jpg Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин отказался от посещения Эрмитажа после того, как узнал, что в музее выходной. Российский лидер отменил свой визит, чтобы не нарушать общепринятые правила, сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

Руководство музейного комплекса совместно с ФСО за 20 минут организовали маршрут и встречу президента, а также персональное сопровождение сотрудником научного отдела, несмотря на то, что традиционно по понедельникам музей закрыт для посетителей.

«Узнав, что это выходной день в Эрмитаже, Владимир Путин отменил свой визит, чтобы не нарушать общепринятые правила», — cообщается на сайте Государственного Эрмитажа.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что хотел сходить в Рождество в Эрмитаж, но музей оказался закрыт. В Санкт-Петербурге он работал 6 и 7 января, писал News.ru.