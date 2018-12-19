Посетивших Эрмитаж матерей с колясками осудили в Сети

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Группа матерей с малышами в колясках согласовала экскурсию в Эрмитаже в рамках проекта «Мамоход», процесс занял более месяца. Однако после того, как женщинам удалось попасть в музей, на них обрушилась волна критики со стороны пользователей социальных сетей.

Многие пользователи справедливо заметили, что крики маленьких детей мешают воспринимать произведения искусства. Некоторые женщины, которые также являются матерями, саркастически поинтересовались, как скоро в залах можно будет менять подгузники и кормить грудью. При этом практически все задаются вопросом: а зачем вообще идти в Эрмитаж с коляской?

«Детям в таком возрасте музей "по барабану", остальным — только помеха, да и самим мамашкам тоже толком не до экскурсий», — отмечает один из комментаторов.

Отдельное возмущение пользователей вызвало объявление о том, что подобные экскурсии будут проводиться в Эрмитаже на постоянной основе. Людей заинтересовало, как долго выдержат раритетные полы дворца, сообщает «Ридус».

Ранее News.ru писал, что сотрудники Русского музея рассказали подробности уникального открытия, которым стал считавшийся утраченным портрет Пушкина работы Кузьмы Петрова-Водкина. Обнаружить картину, самолично уничтоженную художником, удалось при помощи специальной аппаратуры.