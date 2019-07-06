https://static.news.ru/photo/9822f536-9fde-11e9-a5b2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. В ходе беседы политики обсудили актуальную повестку дня.

Кроме того, представитель Анкары выразил коллеге соболезнования в связи с гибелью российских подводников в Баренцевом море, говорится на официальном сайте Кремля .

ЧП произошло 1 июля текущего года. В результате пожара на секретной субмарине Минобороны погибли 14 человек, среди них два Героя России и семь капитанов первого ранга.

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования от имени парламента страны в связи с гибелью российских моряков-подводников.