Эрдоган соболезнует семьям погибших в Керченском проливе

https://news.ru/storage/news/e70469b84ae4744f10413feabe97bf2c/00dd0dd4-7c92-44c7-8aed-5965685fc4a5_850.jpg Следственный комитет РФ/РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования близким турецких моряков, погибших во время ЧП в Керченском проливе, открывая встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Пользуясь случаем, хотел бы выразить соболезнования в связи с гибелью моряков в ходе столкновения двух кораблей в Керченском проливе, известно, что погибли 16 граждан Турции», — сказал Эрдоган.

Путин разделил его слова и отметил, что российские службы сделали всё возможное для спасения людей.

«Инцидент произошёл в нейтральных водах. И наши службы, действительно, среагировали достаточно оперативно», — сказал он.

Как писал News.ru, взрыв произошёл вечером 21 января в нейтральных водах Чёрного моря. Танкеры-газовозы под флагом Танзании стояли на якоре и перекачивали топливо. Согласно последним данным, погибли 10 человек, ещё 10 числятся пропавшими без вести. Спасти удалось 12 моряков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Основная версия ЧП — нарушение техники безопасности.