https://static.news.ru/photo/a4e6a970-aeb1-11e9-831b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefan Kunz/imageBROKER.com/Global Look Press

Оснастить автобусы, следующие по междугородним маршрутам, дополнительными удерживающими устройствами для перевозки детей до пяти лет предлагает депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Кувшинова. Парламентарий направила главе ГИБДД Михаилу Черникову соответствующее письмо.

В документе отмечается, что существует несоответствие между нормами федерального законодательства и правилами перевозки детей в междугородних автобусах.

Кувшинова привела «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ, в котором говорится, что россияне имеют право бесплатно провозить с собой в рейсовом автобусе одного ребёнка не старше пяти лет без сидячего места. Однако, по её словам, в Правилах дорожного движения чётко регламентировано, что пассажиры общественного транспорта, оборудованного ремнями безопасности, должны быть обязательно пристёгнуты.

Сложившаяся практика говорит о том, что общественный транспорт, следующий по междугородним маршрутам, не оборудован дополнительными ремнями безопасности (например, по аналогии с креслами в самолётах, которые могут быть оборудованы дополнительными ремнями безопасности для детей). Это приводит к тому, что дети перевозятся и удерживаются взрослыми во время движения без ремней безопасности, — цитирует письмо Кувшиновой « Парламентская газета ».

Она отметила, что при проверке автобусов сотрудниками Госавтоинспекции под штрафные санкции попадают родители и сопровождающие детей, которые не могут пристегнуть ребёнка из-за отсутствия ремней безопасности. Кувшинова видит выход из ситуации в оборудовании автобусов дополнительными ремнями безопасности, по примеру авиакомпаний.

Это не затруднит перевозчиков, не будет для них накладно, но позволит обеспечить безопасность ребёнка. И со стороны сотрудников ГИБДД тогда ни к родителям, ни к перевозчику претензий не будет, — сказала депутат.

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