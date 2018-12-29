Епископ Феодор возглавил Волгоградскую митрополию

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Феодор (Казанов) и патриарх Кирилл

Новым главой Волгоградской епархии по решению Священного синода Русской православной церкви избран Феодор (Казанов), епископ Переславский и Угличский.

«Митрополитом Волгоградским и Камышинским избран Феодор (Казанов), епископ Переславский и Угличский», — сообщили в Волгоградской епархии.

Члены Священного синода удовлетворили прошение 81-летнего митрополита Германа об уходе на покой. Он возглавлял Волгоградскую епархию 27 лет.

Ранее News.ru писал, что о верности канонической Украинской православной церкви заявили несколько епархий на Украине. На собраниях духовенств Волынской, Ровеньковской, Уманской, Вознесенской, Тульчинской, Северодонецкой и Конотопской епархий священнослужители единогласно заявили о том, что продолжают поддерживать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и всю каноническую Украинскую православную церковь.