Епископ Феодор возглавил Волгоградскую митрополию

Новым главой Волгоградской епархии по решению Священного синода Русской православной церкви избран Феодор (Казанов), епископ Переславский и Угличский.
«Митрополитом Волгоградским и Камышинским избран Феодор (Казанов), епископ Переславский и Угличский», — сообщили в Волгоградской епархии.
Члены Священного синода удовлетворили прошение 81-летнего митрополита Германа об уходе на покой. Он возглавлял Волгоградскую епархию 27 лет.
Ранее News.ru писал, что о верности канонической Украинской православной церкви заявили несколько епархий на Украине. На собраниях духовенств Волынской, Ровеньковской, Уманской, Вознесенской, Тульчинской, Северодонецкой и Конотопской епархий священнослужители единогласно заявили о том, что продолжают поддерживать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и всю каноническую Украинскую православную церковь.