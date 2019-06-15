Епархия Екатеринбурга отказалась строить храм в городском сквере
Дмитрий Новиков
10:18, 16 июня 2019
https://static.news.ru/photo/50138828-9007-11e9-b48f-fa163e074e61_1024.jpgФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Екатеринбургская епархия отказалась от возведения собора Святой Екатерины в городском сквере в центре Екатеринбурга. По мнению представителей церкви, здание должно быть построено «на достойном месте».
В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у Драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном её святости месте, — цитирует РПЦ ТАСС со ссылкой на официальный Telegram-канал епархии региона.
Среди критериев, по которым специалисты выбирали площадки, были названы историческая часть города, градостроительная значимость, пригодность инженерно-транспортных сетей, имущественное обременение и достаточная площадь участка. Кроме сквера, в список вошли пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, акватория Макаровского моста, бывший приборостроительный завод на улице Горького, перекрёсток улиц Татищева и Ленина рядом с «Екатеринбург Ареной» и площадка на месте снесённой телебашни.
Ранее News.ru писал, что суд Ленинского района города вынес приговоры троим участникам акций протеста против строительства храма. Все они были признаны виновными в нарушении установленного порядка проведения митингов.