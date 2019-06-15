https://static.news.ru/photo/50138828-9007-11e9-b48f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Екатеринбургская епархия отказалась от возведения собора Святой Екатерины в городском сквере в центре Екатеринбурга. По мнению представителей церкви, здание должно быть построено «на достойном месте».

В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у Драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном её святости месте, — цитирует РПЦ ТАСС со ссылкой на официальный Telegram-канал епархии региона.

Ещё в начале июня администрация города обсуждала список из шести площадок, предложенных гражданами для возможного возведения храма Святой Екатерины.

Среди критериев, по которым специалисты выбирали площадки, были названы историческая часть города, градостроительная значимость, пригодность инженерно-транспортных сетей, имущественное обременение и достаточная площадь участка. Кроме сквера, в список вошли пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, акватория Макаровского моста, бывший приборостроительный завод на улице Горького, перекрёсток улиц Татищева и Ленина рядом с «Екатеринбург Ареной» и площадка на месте снесённой телебашни.

Ранее News.ru писал, что суд Ленинского района города вынес приговоры троим участникам акций протеста против строительства храма. Все они были признаны виновными в нарушении установленного порядка проведения митингов.