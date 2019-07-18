https://static.news.ru/photo/00317434-a955-11e9-ae2f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: rosenergoatom.ru

Руководство Калининской АЭС готовит три энергоблока, ранее отключённых от питания, к возобновлению выработки электроэнергии, заявил главный инженер предприятия Александр Дорофеев.

До номинальных показателей доведут первый, второй и четвёртый энергоблоки, передаёт РИА Новости .

Отключение трёх энергоблоков АЭС — штатная функция, предусмотренная проектом, рассказал директор департамента коммуникаций Росэнергоатома Андрей Тимонов. По его словам, деактивация произошла в автоматическом режиме «по проектному алгоритму», так как «энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию».

Трансформатор, который меняет характеристики выработанного тока для выдачи в сети, есть возле любой электростанции, независимо от способа выработки энергии, уточнил Тимонов. На трансформаторе, уточнил он, есть выключатель, задача которого в разных режимах включать или выключать его.

Именно в одном из таких выключателей и произошло замыкание, которое привело к отключению двух линий электропередачи. Сейчас первые два энергоблока АЭС «разгружены полностью». Ещё один блок отключён от сети, но «реактор находится на мощности», и его готовы оперативно «нагружать и подключать к энергосистеме».

Он подчеркнул, что радиационный фон на станции и на прилегающей территории находится на уровне естественных природных значений, писал News.ru.