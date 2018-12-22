Энергоблок Ленинградской АЭС остановили навсегда

https://news.ru/storage/news/0c9febb25ddb9a273176ae7be3fdf3e2/3fa1cc93-5159-47cd-b6a9-7804f866cc1d_850.jpg Вадим Жернов/РИА Новости

Первый энергоблок Ленинградской АЭС остановлен навсегда после истечения срока эксплуатации. Старую конструкцию «чернобыльского» типа заменит ВВЭР-1200, прошедший все испытания.

Реактор заглушили 21 декабря в 23:30 по московскому времени после 45 лет работы. Объект относится к серии РМБК-1000, пишет ТАСС.

«Энергоблок отключён от единой энергосистемы России без замечаний», — заявили представители атомной станции.

По требованию федерального законодательства, остановленный блок считается эксплуатируемым до удаления ядерного топлива. Процедуру планируют завершить в 2023 году. В дальнейшем конструкцию демонтируют. С момента запуска 21 декабря 1973-го комплекс выработал 264,9 млрд кВтч электроэнергии.

«За все годы эксплуатации на нём не было ни одного серьёзного инцидента», — говорится в сообщении станции.

После остановки реактора ЛАЭС сохранит статус крупнейшей в России с установленной мощностью 4200 МВт. Станция обеспечивает почти 50% потребностей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее News.ru сообщал о совместном проекте Пекина и Москвы по строительству ядерных объектов на территории Китая. Также редакция сайта рассказывала о запуске реактора первого плавучего энергоблока «Академик Ломоносов». Он будет работать в составе плавучей атомной теплоэлектростанции.