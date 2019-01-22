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Энергетики заявляют о готовности к морозам

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что грядущие морозы не несут опасность энергетическому комплексу столицы.

По данным синоптиков, ночью с 22 на 23 января столбики термометров в Москве опустятся до отметки минус двадцать градусов. Бирюков заверил, что это не отразится на работе коммунальных служб, которые усилены необходимым оборудованием и специалистами, информирует «Москва 24».

Ранее News.ru писал о том, что самый сильный мороз ожидается в Москве в среду, 23 января. В начале недели температура воздуха днём будет от 6 до 8 градусов ниже нуля, вечером — 12−14 градусов.


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