Энергетики заявляют о готовности к морозам

https://news.ru/storage/news/4e96048f0c5b9016a17745d0fa4d2f66/4ef4ead9-208a-4ead-9d9f-ca9ddb7a30ba_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что грядущие морозы не несут опасность энергетическому комплексу столицы.

По данным синоптиков, ночью с 22 на 23 января столбики термометров в Москве опустятся до отметки минус двадцать градусов. Бирюков заверил, что это не отразится на работе коммунальных служб, которые усилены необходимым оборудованием и специалистами, информирует «Москва 24».

Ранее News.ru писал о том, что самый сильный мороз ожидается в Москве в среду, 23 января. В начале недели температура воздуха днём будет от 6 до 8 градусов ниже нуля, вечером — 12−14 градусов.