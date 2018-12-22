Энергетики возвращают свет в посёлки Бурятии

https://news.ru/storage/news/edf33c748b471fd4e3925ae3bb514c9c/73d05a78-797a-487f-8ab8-c097c74b1fe6_850.jpg Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Электроснабжение в трёх посёлках Бурятии восстановлено после действий «чёрных лесорубов». На данный момент без света остаются ещё восемь населённых пунктов.

По данным энергокомпании «МРСК Сибири», восстановительные работы провели сотрудники филиала «Бурятэнерго» на линии «Сосновоозёрская — Романовка».

«Электричество вернули в посёлки Монгой, Россошино и Романовка Баунтовского района в 20:23 (15:23 мск) часов местного времени», — уточнили в компании.

Ранее News.ru писал, что свыше 10 населённых пунктов Баунтовского района в Бурятии остались без энергоснабжения. Авария произошла по вине «чёрных лесорубов», которые повредили линию, спилив дерево.