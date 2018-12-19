Emin и Денис Клявер устроят гонки в супермаркете

https://news.ru/storage/news/7fb4812528febdaace0098dde3fbaa0d/57a74f5c-38a2-46f3-bcb0-b8e8cfcccc7a_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Эмин

Социальная сеть «Одноклассники» собирается провести первый в истории сайта новогодний эфир. Его телеверсию также смогут увидеть зрители телеканала «МИР».

Участниками трансляции могут стать звёзды российского спорта, известные музыканты и шоумены: Ёлка, Александр Ревва, Алексей Ягудин, Стас Костюшкин и другие. Соавторами проекта стали сами интернет-пользователи, приславшие администрации сайта свои пожелания насчёт «поведения» популярных россиян.

Например, некоторые ВИП-гости будут жонглировать мандаринами и резать салаты, а Денис Клявер и Emin устроят гонки с тележками в супермаркете.

Шоу «Настоящий Новый год» начнётся 31 декабря в 22:00 по московскому времени, сообщает Insideok. Трансляция будет доступна в мобильной версии соцсети, на устройствах iOS и Android, в группе «Всё ОК», а также в приложении «ОК Видео».

Ранее News.ru сообщал о запуске «Одноклассниками» групповых звонков до 100 человек. Чтобы начать конференцию, собеседнику нужно созвониться с одним из контактов. Только после этого он (как и другие участники беседы) сможет пригласить нужных пользователей из списка друзей.