Женщинам на сроке беременности в три месяца и выше запретили управлять автомобилем в Белоруссии. Ранее ограничение действовало с семи месяцев беременности.

Такие поправки внесло национальное Министерство здравоохранения своим постановлением N 88. Документ также не разрешает садиться за руль людям, страдающим хронической сердечной недостаточностью, бради-тахикардией и рядом других заболеваний. News.ru писал о...