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Ель с кладбища могла украсить городскую площадь в Башкирии

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Скандал разгорелся в пригороде Стерлитамака из-за новогодней ёлки для городской площади в посёлке Строймаш. Там едва не украсили новогодний городок деревом, спиленным на местном кладбище.

Спилили ель с могилы бывшего главного архитектора Стерлитамака Юрия Подрядова. Дерево было посажено 25 лет назад, сообщает BashNews.

Когда в городской администрации выяснили происхождение праздничной ёлки, её быстро заменили. 

Помощь властям в выборе праздничной красавицы ранее предложили рабочие, готовившие для жителей посёлка новогодний городок. Ёлку они нашли на старом кладбище, где зимой люди появляются нечасто. 

Ранее News.ru сообщал, что главную новогоднюю ёлку России нашли в Щёлковском районе Подмосковья. Выбор пал на 100-летнюю 27-метровую ель, которая полностью соответствует кремлёвским стандартам. Диаметр её ствола составляет 60 см.


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