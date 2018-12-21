Ёлку из денег клиентов установил банк на Урале

https://news.ru/storage/news/d2534a183ca78b2914692d48005eb551/784f34b2-d4b4-4685-bb8a-668b938cf4c8_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Новогодняя ель из настоящих купюр появилась в отделении одного из банков в Екатеринбурге. Установить такой символ праздника — коллективная инициатива сотрудников, которую согласовали с руководством

Общая стоимость купюр — $1,2 млн и €1,1 млн.

«Это всё подлинные деньги, никакие не фантики», — рассказал РИА Новости зампредседателя правления банка Константин Лёвушкин.

Он уточнил, что ёлка находится в охраняемом, надёжно защищенном помещении, поэтому «за сохранность денег банка можно не переживать».

По словам представителя кредитной организации, новогодний символ сделали из денег, взятых в хранилище банка, однако спустя всего три дня ель было решено разобрать.

«Сейчас очень высокий спрос на наличную валюту, потому что курс дорожает и клиенты приходят, покупают валюту, и мы, к сожалению, <...> должны всю валюту продать клиентам», — объяснил Лёвушкин.

Ранее, как сообщал News.ru, в немецком городе Мюнхене была установлена самая дорогая рождественская ёлка Европы. Она полностью состоит из золотых монет.