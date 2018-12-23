Новогодняя азалиевая ёлка расцвела в Москве

https://news.ru/storage/news/2f4afdbcb92bd5bb50513a8fdd76b1f2/67cc91dd-1625-4116-ab9d-c61730ad2b68_850.jpg Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова «Аптекарский огород»

Уникальное новогоднее дерево — азалиевая ёлка с алыми бутонами — расцвело в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Посетители могут увидеть растение в Выставочной оранжерее.

Азалиевую ёлку сорта Ambrosius выращивали более 20 лет в одной семье — отец передал её сыну, как по традиции принято поступать с растениями бонсай. Два года назад её подарили «Аптекарскому огороду».

Сейчас растение усыпано десятками душистых розовых цветков, и ежедневно распускаются новые, сообщает АГН «Москва».

Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова «Аптекарский огород»

Ранее News.ru писал, что самарские водители выстроили из своих автомобилей новогоднюю ёлку и слово «Самара». К акции присоединились как участники автоклубов и сообществ, так и целые семьи с детьми.