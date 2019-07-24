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Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева сообщила, что она вместе со своим мужем сделали прививки от слабоумия в Ньй-Йорке.

Она рассказала, что в аптеке нашла новую вакцину от герпеса Зостера. Эта болезнь может в дальнейшем способствовать развитию Альцгеймера.

Теперь мы с мужем от этого защищены, — написала теледоктор в Instagram.

Как ранее писал News.ru, Малышева опубликовала видео с годовалым внуком Артуром. Это второй ребёнок её старшего сына Юрия, который работает креативным продюсером передачи «Жить здорово!».