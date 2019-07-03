https://static.news.ru/photo/d95254c6-9d8a-11e9-8419-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов выступил с инициативой расширить перечень стран, жители которых, могут въехать на территорию региона по электронной визе. Такое заявление чиновник сделал в ходе итоговой коллегии Минвостокразвития, прошедшей третьего июля текущего года в Москве.

Если говорить в целом о въездном туризме на Дальнем Востоке, то у нас уже успешно применяется механизм электронной визы. Сейчас жители 19 стран могут получить визу по упрощённой схеме. Мы же предлагаем расширить механизм на все государства, входящие в АТЭС, — передаёт слова главы ведомства корреспондент News.ru.

Кроме того, Козлов заявил, что в аэропортах Дальнего Востока необходимо ввести режим tax free, позволяющий туристам возвращать НДС при вывозе товаров. Он отметил, что с апреля 2018 года в 12 регионах России такая система работает в экспериментальном порядке.

Ни один дальневосточный регион в эксперименте не участвует. За время действия пилотного проекта в 2018 году иностранцы купили в России товары на 8 миллиардов рублей. Средний чек покупки у иностранцев, составил 100 тысяч рублей, самыми активными покупателями были китайцы. И ни для кого не секрет, что наибольшее число туристов из Китая посещает Москву и Санкт-Петербург, а на третьем и четвертом местах — Владивосток и Благовещенск. Поэтому tax free, уверен, принесет свои плоды, — резюмировал глава Минвостокразвития.

Отметим, глава РФ Владимир Путин уже дал поручение обеспечить введение с 2021 года единой электронной визы для въезда иностранцев на территорию всей России. Сейчас оформить визу по упрощенной схеме могут граждане 19 стран, среди которых жители Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Тайваня, Туниса, Турции и Японии.

Ранее News.ru сообщал, что система так называемых электронных виз может быть внедрена на всей территории России через год или полтора. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.