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Глава Белгородской митрополии митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн заявил, что в начале ВОВ погибали некрещённые солдаты Красной армии, потому что были безбожниками.

В первые месяцы войны более 60 процентов Красной армии, которые были рождены уже в безбожное время, были убиты, — отметил священнослужитель. Он подчеркнул, что эта жертва была принесена за безбожие....