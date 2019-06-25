Московский аэропорт Шереметьево подготовил инфраструктуру для обслуживания пассажиров с электронными посадочными талонами на международных рейсах. Ранее этот сервис был доступен только на внутренних рейсах.
Электронный посадочный талон оформляется одновременно с регистрацией на рейс на сайте авиакомпании либо через мобильное приложение авиаперевозчика, — сообщили в пресс-службе Шереметьево.
Как писал News.ru, технология распознавания лиц может заменить посадочные талоны в аэропортах России, рассказал заместитель гендиректора компании S7 Павел Воронин. По его словам, РФ может стать первым государством, которое внедрит такую систему. Однако, по мнению главы аналитической службы «АвиаПорт» Олега Пантелеева, эта программа не может принять решение, пускать или не пускать человека, а призвана лишь идентифицировать его личность.