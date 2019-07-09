https://static.news.ru/photo/1abec976-a272-11e9-9daf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские власти будут готовы к введению электронных паспортов в 2022 году, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.

Заместитель председателя правительства отметил, что точные сроки внедрения современных документов ещё обсуждаются и окончательно не утверждены.

Мы будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться, прежде всего, на желание людей, — сказал Акимов в интервью радиостанции « Говорит Москва ».

Он подчеркнул, что модель электронного документа уже согласована с силовыми ведомствами. МВД РФ совместно с ФСБ утвердило дизайн, шрифт, записи, форм-фактор.

Ранее стало известно, что полный переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года. Первые электронные ПТС, как сообщал News.ru, начали оформлять на предприятии Mazda Sollers во Владивостоке в конце 2018 года. Период до 1 ноября 2019 года был объявлен переходным.