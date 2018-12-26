Электронные больничные пользуются популярностью

https://news.ru/storage/news/b95818b7d6923a31cd26b4a4abf10af9/a147c9a7-0da5-471a-872c-8798ac49bf1b_850.jpg Nikolay Titov/Global Look Press

К концу 2018 года в стране выдано более 4,5 млн электронных больничных.

По словам представителей пресс-службы Минтруда РФ, больше 60% медучреждений в 58 российских регионах имеют возможность делать подобные документы.

«На декабрь 2018 года количество электронных листков нетрудоспособности, сформированных в 6887 медицинских организациях, превысило 4,5 млн штук», — заявили в ведомстве.

Ранее News.ru писал о том, что максимальная сумма, выплачиваемая в случае временной нетрудоспособности, вырастет на 4 тыс. рублей — с 61 тыс. до 65,4 тыс. рублей. Впрочем, норма затронет только высокооплачиваемых сотрудников. Рассчитывать на прибавку к больничному могут только работники со стажем свыше восьми лет и белой зарплатой в 72 тыс. рублей