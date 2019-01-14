Электромобили в России могут получить зелёные номера

https://news.ru/storage/news/12239f703266ea56a3dad638a2b25dab/d49b19d4-3387-4ca1-8861-9a8169ede22b_850.jpg Антон Кардашов/АГН «Москва»

Номерные знаки зелёного цвета могут появиться в России. Они будут выдаваться владельцам электромобилей.

По словам советника главы рабочей группы НТИ «Автонет» Романа Малкина, это сделает экологичный транспорт более узнаваемым на улицах и будет способствовать его популяризации, в чём Россия пока отстает от других стран мира. Инициатива о зелёных номерах будет направлена для согласования в МВД и Минтранс.

Малкин отметил, что введением новых номерных знаков дело не ограничится.

«Сейчас обсуждаются особые меры по популяризации нового транспорта, в частности, развитие инфраструктуры города под нужды владельцев такого транспорта, некоторые послабления и льготы», — цитирует его РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал о том, что в 2018 году в России более чем на 70% выросли продажи электрокаров. Чаще всего такие машины покупают жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Наибольшей популярностью пользуется Nissan Leaf, Tesla — на втором месте.