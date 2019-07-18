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Движение поездов на южном отрезке Сокольнической линии метро в Москве открыто досрочно. Оно было ограничено с 13 июля на время проходки тоннелей в рамках строительства Большой кольцевой линии.

В течение нескольких дней в этой части столицы курсировали компенсационные автобусы маршрутов «КМ1» и «КМ2». Они перевезли более 1,5 млн пассажиров. Завершить строительные работы планировалось 20 июля, однако ограничения было...