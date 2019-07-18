https://static.news.ru/photo/559a2e12-a9f9-11e9-9030-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Пять электропоездов на участке Тверь — Москва ходят с задержкой до 10 минут по техническим причинам. Железнодорожники принимают необходимые меры, чтобы вернуть движение составов в привычный график.
Утром 19 июля пять пригородных поездов на участке Тверь — Москва следуют с незначительными задержками по техническим причинам. Задержки в движении — до 10 минут. Также могут задержаться несколько поездов из Москвы, отправляющихся по обороту от электричек из области, — цитирует сообщение пресс-службы Московско-Тверской пригородной пассажирской компании АГН «Москва».
Ранее News.ru сообщал, что движение поездов на южном отрезке Сокольнической линии метро в Москве открыто досрочно. Оно было ограничено с 13 июля на время проходки тоннелей в рамках строительства Большой кольцевой линии. По обычному расписанию начал работать и наземный транспорт.